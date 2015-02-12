Минские соглашения позволили Украине избежать перехода на военные рельсы и отказа от рыночной модели - эксперты

Об этом сказал в комментарии УНИАН управляющий партнер аналитической группы Da Vinci AG Андрей Колпаков.

«По оценке предварительной информации о договоренности, Украине удалось избежать худшего сценария - полномасштабной войны уже зимой, перехода экономики на военные рельсы и фактического отказа от рыночной модели на неопределенный период. При таком сценарии нас ожидала бы весьма удручающая ситуация в экономике, которая могла бы отбросить нас на десятки лет назад», - сказал Колпаков.

По его мнению, соглашение о перемирии дает Украине отсрочку, хотя и не решает системной проблемы - фактора российской агрессии в политике и экономике. «Убежден, что после определенной передышки Россия попытается нарушить или обойти Минские договоренности, пытаясь заставить Киев к дальнейшим уступкам. Кремль не является договороспособным партнером и будет нарушать любые договоры, если они не будут подкреплены реальной силой с противоположной стороны», - считает Колпаков.

Он подчеркнул необходимость трезво оценивать ситуацию. «Странно ожидать от государства, которое угрожает миру ядерным оружием, выполнение подписанных договоренностей. Считаю, что Украине в своей позиции сегодня необходимо исходить из реальных, а не декларируемых шагов России, трезво оценивая ситуацию», - резюмировал эксперт.

Читайте такжеГрибаускайте назвала минские договоренности слабымиВ свою очередь финансовый аналитик Анатолий Гулей отметил, что самое главное сейчас - психологическое спокойствие. «Мы перестали ожидать чего-то плохого. И это главный месседж, который мы получили из Минска. Я бы хотел, чтобы мы получили более материальные подтверждения договоренностей, а именно - прекращение огня в течение 48 часов. И как только это достигнуто, мы сможем выдохнуть и начать жизнь в новой стране, в другом обществе, которое будет думать о будущем», - сказал Гулей.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 февраля, после многочасовых переговоров в «нормандском формате» (Германия, Франция, Украина и Россия) удалось достичь договоренностей о прекращении огня в Донецкой и Луганской областях с 00 часов 15 февраля, об обмене заложниками и пленными и про дальнейшие шаги по деэскалации конфликта на основе соблюдения принципов территориальной целостности Украины и сохранения ее суверенитета.

Читайте такжеОпубликован полный текст документа "нормандской четверки"Украина ведет антитеррористическую операцию в ряде районов Донецкой и Луганской областей с апреля 2014 года. Объем потерь, которые понесла Украина, по оценкам правительства, составляет до 20% экономического потенциала страны.