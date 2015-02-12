Главари "ДНР" и "ЛНР" подписали предложенный "нормандской четверкой" документ

В свою очередь, глава "ДНР" Александр Захарченко сообщил, что пункты документа, подписанного участниками контактной группы, требуют дополнительного согласования. При этом он отметил, что "благодаря гарантиям президента России, канцлера Германии и президента Франции мы подписали сегодня соглашение, которое, как мы надеемся, положит конец боевым действиям и позволит ДНР и ЛНР заняться мирным строительством на благо нашего народа", пишет ТАСС.

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"Этим шагом мы поможем измениться и самой Украине", - считает Захарченко.

Затем главы ДНР и ЛНР вернулись в здание "Дипсервис Холла" в Минске, где проходила встреча участников контактной группы по Украине.