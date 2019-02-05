Порошенко признал, что уровень благосостояния украинцев остается низким
Президент Петр Порошенко признал, что уровень благосостояния украинцев остается низким.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, об этом сказал глава государства в эфире телеканала ICTV в программе «Свобода слова».
Глава государства отметил, что уровень благосостояния украинцев остается низким.
«Когда я утверждаю, что бедность для Украины опасность отнюдь не меньше внешней агрессии - это абсолютная правда», - отметил он.
«Особенно в последнее время, когда я осуществил 18 поездок по регионам Украины, воочию вижу, с какими проблемами сталкивается украинский народ. И большое количество людей на сегодняшний день выживает, а не живет полноценной жизнью. В первую очередь это касается пенсионеров, потому что кризис и война по ним ударили больше всего», - подчеркнул президент.
Порошенко также отметил, что молодежь пытается найти возможность либо учиться, либо выехать за границу. Он подчеркнул, что сейчас, несмотря на высокую профессиональную квалификацию украинских учителей и врачей, уровень оплаты их труда является неудовлетворительным.
«Об этом надо честно говорить с людьми», - сказал президент.
Среди причин такой ситуации Порошенко назвал войну. По его словам, потому что государство мобилизовало все свои ресурсы для того, чтобы обеспечить суверенитет и безопасность граждан, а также элементы гибридной войны, когда Россия в один миг закрыла свои рынки для украинских товаров.
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«На что рассчитывали россияне? На то, что остановится производство и миллионы украинцев, оказавшись на улице, помогут россиянам сменить в Украине власть», - сказал он.
По его словам, украинская власть нашла адекватный ответ на эти вызовы в виде углубленной и всеобъемлющей свободной торговли, и украинские товары вышли на крупнейший рынок в мире - рынок Евросоюза. Так же Украина решила вопрос с поставками природного газа из Европы, когда Россия прекратила поставлять газ.
Глава государства подчеркнул, что сегодня уже есть основания для оптимистического прогноза на будущее.
«Мы не просто выжили, а мы возобновили производство, ориентируясь на европейские и мировые рынки. И сегодня создали мощный фундамент для того, чтобы обеспечить благосостояние граждан», - сказал он.
«Цифры макроэкономики на сегодняшний день ярко демонстрируют - худшее уже позади. У нас самые высокие за последние семь лет темпы роста экономики, самая низкая за пять лет инфляция. Восстановлены до довоенного уровня золотовалютные резервы», - отметил Порошенко.
Он также подчеркнул, что растет количество новых предприятий.