Шокин просит ВР одобрить арест трех судей Печерского суда

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры, отметив, что уголовные производства против этих судей расследуются следственным отделом прокуратуры Киева.

Также Шокин инициировал перед Высшей квалификационной комиссией судей Украины отстранение указанных судей с занимаемых должностей, сообщили в ГПУ.

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Как напомнили в прокуратуре, судьи Печерского райсуда Киева Царевич и Кицюк подозреваются в том, что они, злоупотребляя служебным положением, умышленно нарушая требования закона, постановили заведомо неправосудные решения по делам об административном правонарушении. Таким образом они незаконно привлекли к административной ответственности несколько лиц в январе прошлого года.

Их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 375 Уголовного кодекса Украины, то есть вынесение судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления, которые повлекли тяжкие последствия или совершены из корыстных побуждений либо в иных личных интересах.

Судья Вовк подозревается в вынесении заведомо неправосудного решения по гражданскому делу, которым лишил законного владельца его имущества. Указанное уголовное преступление квалифицируется по ч. 2 ст. 375 УК Украины, отмечается в сообщении.

Как известно, судьи Вовк и Царевич входили в коллегию судей по делу экс-министра внутренних дел Юрия Луценко. Также Царевич и Кицюк были следственными судьями по делу об убийстве Евгения Щербаня, где обвинение предъявлялось Юлии Тимошенко.