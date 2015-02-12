ОБСЕ приветствует результаты переговоров в Минске - Дзанньєр

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске сообщил Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Дзанньер.

Читайте такжеОБСЕ: Из Чернухинской колонии из-за обстрела сбежали 340 заключенных

«В общем ОБСЕ приветствует итоги встречи в Минске, считает их важными и нужными, такими, которые будут способствовать стабилизации и миру в Украине. Мы анализируем итоги этих встреч и это повлияет (на то), что конкретно будет делать миссия ОБСЕ на местах. Первые выводы после переговоров - прежде всего, должны соблюдаться Минские договоренности, достигнутые в сентябре прошлого года. По результатам сегодняшней встречи мы можем решить – соответствуют ли задачи миссии текущему моменту или нужно вносить изменения в мандат миссии для более эффективного выполнения задач ОБСЕ», - заявил Дзанньер.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 февраля, в Минске по итогам переговоров лидеров "нормандской четверки", которые продолжались более 16 часов, утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей. Кроме того, подписана декларация лидеров Украины, Франции Германии и РФ в поддержку этих мер.