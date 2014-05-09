Выборы в Украине установят рекорд по количеству наблюдателей - генсек ОБСЕ

Генсек сейчас находится с двухдневным визитом в Киеве, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Дзанньєр уверен, что насилие не является способом преодоления конфликта. Он настаивает, что проблемы следует решать политическим и дипломатическим путем. ОБСЕ приветствует стремление украинской власти вести диалог с Россией и, со своей стороны, готова всемерно способствовать дальнейшей деэскалации конфликта. Президентские выборы - важный шаг в преодолении политического кризиса, говорит генсек. Читайте такжеСША выделят Украине $11,4 млн на выборы президента

Поэтому представители ОБСЕ будут помогать диалога власти с гражданами. Будут наблюдать и контролировать правовые аспекты осуществления выборов.

"Мы помогаем украинским властям, чтобы убедиться, что подготовка идет эффективно. Мы планируем привести большую группу наблюдателей - около тысячи. Это крупнейшая сделка в истории ОБСЕ. Это будет ключевой вызов для Украины, и мы хотим, чтобы он прошел удачно", - заявил Дзанньер.

Как уже сообщалось, Генсекретарь ОБСЕ на два дня прилетел в Киев.