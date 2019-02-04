Военное имущество, признанное экс-главами Минобороны избыточным, продавалось по остаточным ценам - Луценко

По словам генпрокурора, в 2007-2009 годах самолет продавался за полмиллиона гривень, а танк за 72-76 тысяч.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что военное имущество, которое было признано избыточным прежними военными руководителями, реализовывалось по остаточным ценам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сообщил во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады для проведения расследования сведений по фактам хищения в Вооруженных силах Украины в период с 2004 по 2017 год.

По словам генпрокурора, в частности в 2005-2007 годах ЗРК "Бук" продавался более чем за 1 млн грн, тогда как его реальная стоимость составляла 10 млн грн, а танк Т-72 - за 199 тыс. грн при рыночной стоимости в 2 млн грн.

Говоря о реализации так называемого «избыточного имущества», Луценко отметил, что "в украинской армии уничтожались запасы БТР и БМП". По его словам, в 1991 году в ВСУ их было 7,5 тысячи, сейчас армия нуждается в 4,5 тысячи, но она покрывается лишь наполовину.

"О динамике наличия танков в ВСУ - в 1991 году Украина имела 6,5 тысячи танков. Сегодняшняя потребность - 3,2 тысячи единиц. Мы видим опять трагическое разоружение ВСУ, которое началось в основном, начиная с 2005 года, и продолжилось в 2010 году ", - сказал он.

Как отметил генпрокурор, в 1991 году Украина имела 1380 боевых самолетов, общая потребность в боевых самолетах сегодня - 460. "Уничтожение боевого потенциала Военно-воздушных сил началось в 2005 году, а было доведено до позорных 158 летательных аппаратов в 2010-2012 годах", - сказал он.

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По словам Луценко, "разгром ПВО" начался в основном в 2003 году и завершился в 2010 году.

Генпрокурор заявил, что военное "избыточное имущество" реализовывалось по остаточным ценам, а "остаточные цены формировались в соответствии со специальной методикой, установленной приказом Министерства обороны".

Как сказал Луценко, были признаны "избыточным имуществом" и проданы все радиоприемники, парашютные системы.

"Оказались избыточными танки типа Т-72: Т72А, Т-72АК, Т-72Б1. Продавались сотнями... Также с точки зрения министра обороны 2005 года оказались избыточными 122-миллиметровая самоходная гаубица 2С-1 - 100 штук, 122-миллиметровая гаубица Д 30 - 200 штук, 152-миллиметровая самоходная гаубица 2С-3, 2С-3М - 104 штуки, 152-миллиметровая пушка 2А-6 - 42 штуки, 152-миллиметровая пушка Д-20 - 79 штук, 203-миллиметровое орудие «Пион» - 39 штук, 85-миллиметровая пушка Д-44 - 288 штук, "Ураган" - 40, "Градов" - 60, "Градов-1" - 18. "Васильки", "Фагот", "Флейты" - все это было признано избыточным, и в 2014 году нам остались пушки афганского периода - 152-миллиметровые, которые, слава Богу, не додумались объявить избыточными", - сказал генпрокурор.

По словам Луценко, в 2005-2007 годах комплекс "Бук" выводился из вооружения и продавался более чем за 1 млн грн, тогда как его реальная стоимость составляла 10 млн грн.

"Танк Т-72 продавался за каких-то позорных 199 тыс. грн. Кто помнит курс доллара, то может легко убедиться, что танк был немного дешевле, чем "Фольксваген" при рыночной цене танка более чем в 2 млн грн. БМП-1, конечно, не является новейшим видом вооружений, но при цене более чем в 2 млн грн продавался за 63 тыс. грн", - подчеркнул генпрокурор.

По его словам, "боевой самолет продавался по 1 миллион 420 тысяч гривен в то время, когда его цена достигала более 130 млн грн. Боевой вертолет за 743 тысяч гривен продавался по цене чуть выше среднего автомобиля и меньше, чем внедорожник, при том, что цена его составляла 82 млн грн".

Луценко заявил, что в 2009-2010 годах "распродажа армии" продолжалась.

Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что действия бывших руководителей Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил, которые привели к снижению обороноспособности ВСУ, могут быть квалифицированы как государственная измена.