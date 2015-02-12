Порошенко заявил, что "пока никаких хороших новостей" с переговоров нет

Как передает ТАСС, по словам Петра Порошенко, ряд условий, выдвинутых российской стороной, являются "неприемлемыми".

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Ранее сообщалось, что переговоры президентов Украины, Франции, России Петра Порошенко, Франсуа Олланда и Владимира Путина, а также канцлера Германии Ангелы Меркель, которые длились почти 14 часов, завершились.

Однако позже СМИ передали, что переговоры возобновились.