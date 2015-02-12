Быков: "Политические изменения происходят в головах, а не в рейтингах и даже не на площадях"

Об этом в интервью журналу "Новое время" сказал российский писатель и журналист, создатель текстов для проекта "Гражданин поэт" Дмитрий Быков.

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"Перелом наступает тогда, когда большинству надоедает жить так, как оно живет. Россиянам предстоит жить в одной стране и всем вытаскивать ее из болота. Когда страна живет за счет сырья и занимается чем угодно кроме созидания, естественно, она радикализируется", - отметил Дмитрий Быков, добавив, что есть вещи, которые объединяют страну - закон, уважение к личности, желание первенствовать. Однако, по мнению журналиста, "в болезненной, вывихнутой российской реальности последних лет все это упразднено".

Относительно возможных путей развития ситуации в России в 2015 году, Дмитрий Быков выразил мнение, что "сценариев, не внушающих опасения, не осталось". "Все сценарии равновероятны и все по своим последствиям катастрофичны", - подытожил журналист.

Полный текст интервью Дмитрия Быкова читайте в выпуске журнала "Новое время" 13 февраля.