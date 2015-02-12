СМИ: Документ по итогам встречи в Минске передан контактной группе

09:03, 12 февраля 2015
Политика
11464 0

Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине получила документ, разработанный лидерами стран-участников "нормандского формата", на рассмотрение и визирование.

REUTERS

Об этом сообщил РИА Новости источник, близкий к ходу переговоров.

"Документ был передан на рассмотрение и визирование контактной группе", — сообщил собеседник агентства.

Читайте такжеКлимкин: о переговорах будет что рассказать, но все потом

Лидеры "нормандской четверки" в Минске ведут переговоры об украинском урегулировании в течение уже более 13 часов.

Лидеры России, Украины, Германии и Франции начали встречу накануне около 19.15 в узком составе. Спустя два часа они вышли для фотографирования, а потом продолжили переговоры в расширенном составе. Еще через некоторое время главы государств вернулись к контактам в узком составе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter