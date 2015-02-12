По итогам встречи в Минске Меркель и Олланд могут дать пресс-конференцию

Как передает TF1 со ссылкой на корреспондента LCI, "совместная пресс-конференция Франсуа Олланда и Ангелы Меркель может быть запланирована утром", пишет РИА Новости.

Другие подробности не сообщаются.

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В районе 8.00 утра в четверг стало известно, что журналистам, освещающим саммит "нормандской четверки" в Минске, начали раздавать пуловские карточки для прохода в зал, где может быть подписан документ по урегулированию в Украине по итогам встречи. Незадолго до этого западных тележурналистов пригласили в зал минского Дворца независимости, где может быть подписан документ.