По итогам встречи в Минске Меркель и Олланд могут дать пресс-конференцию
08:41, 12 февраля 2015Политика
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Президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель, возможно, проведут в четверг утром совместную пресс-конференцию, сообщают французские СМИ.
REUTERS
Как передает TF1 со ссылкой на корреспондента LCI, "совместная пресс-конференция Франсуа Олланда и Ангелы Меркель может быть запланирована утром", пишет РИА Новости.
Другие подробности не сообщаются.
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В районе 8.00 утра в четверг стало известно, что журналистам, освещающим саммит "нормандской четверки" в Минске, начали раздавать пуловские карточки для прохода в зал, где может быть подписан документ по урегулированию в Украине по итогам встречи. Незадолго до этого западных тележурналистов пригласили в зал минского Дворца независимости, где может быть подписан документ.
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