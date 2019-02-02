Яценюк: "Народный фронт" идет к победе на парламентских выборах и формированию нового правительства

Он подчеркнул, что острая проблема Украины сейчас – это трудовая миграция.

"Новая Верховная Рада - это новые депутаты, новая коалиция и новое правительство. И мы должны побороться и завоевать как новую коалицию, так и правительство", - заявил лидер партии "Народный фронт" на партийном съезде, который прошел в субботу, 2 февраля.

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Как сообщает пресс-служба политсилы, Арсений Яценюк поблагодарил актив партии, который ранее высказался за необходимость участвовать в очередных выборах президента Украины: "Это непростое решение, которое нельзя принимать с точки зрения эмоций или политической конъюнктуры. Вследствие массированной дискредитационной кампании, просто откровенной лжи, когда врали 22% избирателей "Народного фронта" и всему украинскому народу, сегодня нет достаточной высоты, чтобы выиграть выборы президента Украины в 2019 году".

Он подчеркнул, что принести неопределенность для проукраинского общества, которое хочет изменений в стране, "было бы безответственно".

"Я принял решение, что мы должны бороться за новую Верховную Раду, за победу на парламентских выборах и формирование нового правительства. Знаю, что мы это сделаем", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Лидер "Народного фронта" подчеркнул, что парламентская кампания начнется лишь через полтора месяца после инаугурации президента.

Перед новым Кабинетом Министров, отметил он, будут стоять не менее масштабные задачи, чем стоят перед нынешним правительством: "Свободная экономика, свободное от административного давления и коррупционного налога предпринимательство, свободный доступ к финансовым ресурсам, свободная внешняя торговля".

Он подчеркнул, что отрая проблема Украины сейчас – это трудовая миграция: "Простого решения нет. Но рецепты для этого есть. Рыночная экономика и рыночная зарплата является одним из рецептов решения трудовой миграции".

"Самое большое богатство Украины – это люди, это украинцы, которые уверены в завтрашнем дне, которые знают, что делать, и умеют это делать. Для этого мы должны дать каждому человеку - и именно это является обязанностью государства, - образование, здравоохранение. И мы должны каждому человеку дать ощущение защиты и безопасности. Это - второй рецепт преодоления трудовой миграции", - сказал он.

"Именно в компетенции правительства и парламента будет экономика, финансы, инновации, экономический рост, субсидии, пенсии, заплати. Именно это является в сфере полномочий ответственности правительства и Рады", - сказал он.

Яценюк обратился к представителям "Народного фронта": "Мы сильная и сплоченная команда. Мы профессиональная команда. Мы проукраинская команда. Мы идем к победе на выборах в Верховную Раду. Мы идем к формированию нового правительства. Мы доказали: мы умеем побеждать. И мы победим".