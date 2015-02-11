Порошенко проведет отдельные переговоры с Олландом и Меркель до встречи с Путиным – источник

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд проведут "короткую беседу" с главой украинского государства Петром Порошенко до встречи с президентом России Владимиром Путиным в Минске. Об этом передает БЕЛТА со ссылкой на Reuters, который, в свою очередь, ссылается на источник во французской делегации.

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Как стало известно ранее, лидеры Франции, Германии, Украины и России уже прибыли в Минск на переговоры "нормандской четверки".

Напомним, сегодня в Минске состоится встреча президентов России Владимира Путина, Украины Петра Порошенко, Франции Франсуа Олланда и канцлера Германии Ангелы Меркель. Зарубежные лидеры намерены обсудить предложения по плану урегулирования ситуации на Донбассе.