Порошенко проведет отдельные переговоры с Олландом и Меркель до встречи с Путиным – источник

18:37, 11 февраля 2015
Политика
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Олланд, Меркель и Порошенко прибыли во Дворец Независимости в Минске для участия в переговорах по Украине.

REUTERS

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд проведут "короткую беседу" с главой украинского государства Петром Порошенко до встречи с президентом России Владимиром Путиным в Минске. Об этом передает БЕЛТА со ссылкой на Reuters, который, в свою очередь, ссылается  на источник во французской делегации.

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Как стало известно ранее, лидеры Франции, Германии, Украины и России уже прибыли в Минск на переговоры "нормандской четверки".

Напомним, сегодня в Минске состоится встреча президентов России Владимира Путина, Украины Петра Порошенко, Франции Франсуа Олланда и канцлера Германии Ангелы Меркель. Зарубежные лидеры намерены обсудить предложения по плану урегулирования ситуации на Донбассе.

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