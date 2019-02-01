Немецкий военный корабль войдет в Черное море
11:28, 01 февраля 2019Политика
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Плавбаза Werra, входящая в состав военно-морских сил ФРГ, в феврале посетит два черноморских порта в Болгарии.
Судно посетит два болгарских порта / фото flickr.com
Военный корабль военно-морских сил ФРГ, плавучая база Werra, в феврале отправится в Черное море в рамках постоянной противоминной группы НАТО.
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Судно посетит два болгарских порта - Бургас и Варну. Об этом сообщает Deutsche Welle, ссылаясь на информацию министерства обороны ФРГ.
Отмечается, что этот поход был запланирован давно. "Размещение других кораблей ВМФ Германии в Черном море не предусмотрено", - заявил представитель военного ведомства.
Ранее в Черное море вошел десантный экспедиционный корабль USS FortMcHenry (LSD 43) Военно-морского флота США, чтобы осуществлять патрулирование.
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