Немецкий военный корабль войдет в Черное море

Плавбаза Werra, входящая в состав военно-морских сил ФРГ, в феврале посетит два черноморских порта в Болгарии.

Военный корабль военно-морских сил ФРГ, плавучая база Werra, в феврале отправится в Черное море в рамках постоянной противоминной группы НАТО. Читайте такжеВ России испугались долгосрочной миссии наблюдателей в Керченском проливе Судно посетит два болгарских порта - Бургас и Варну. Об этом сообщает Deutsche Welle, ссылаясь на информацию министерства обороны ФРГ. Отмечается, что этот поход был запланирован давно. "Размещение других кораблей ВМФ Германии в Черном море не предусмотрено", - заявил представитель военного ведомства. Ранее в Черное море вошел десантный экспедиционный корабль USS FortMcHenry (LSD 43) Военно-морского флота США, чтобы осуществлять патрулирование.

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