Десантный корабль морской пехоты США направляется в Черное море (фото)

В командовании флота говорят о желании укрепить отношения с НАТО и гарантировать безопасность в Черном море.

В Черное море идет десантный экспедиционный корабль USS FortMcHenry (LSD 43) Военно-морского флота США, чтобы осуществлять патрулирование.

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Как передает ТСН.uа, корабль в составе элементов 22-й морской экспедиционной группы переходит через Дарданеллы. Группа является одной из семи морских экспедиционных групп, существующих в морской пехоте США. Ее численность - около 2200 человек. Она входит в состав подраздела 6 флота ВМС США.

По словам вице-адмирала и командира6 флота США Лизы Франчетти, передает пресс-служба флота, визит USS Fort McHenry в Черное море подтверждает совместное решение поддерживать безопасность в Черном море и укреплять отношения с союзниками НАТО и партнерами в регионе. Она добавила, что операции США в Черном море также демонстрируют гибкость и возможности военно-морских сил 6-го флота США.

#USSFortMcHenry (LSD 43) & embarked elements of the 22nd Marine Expeditionary Unit (MEU), has begun its north-bound transit of the Dardanelles Strait, en route to the Black Sea #US6thFleet#Power4Peacepic.twitter.com/jTqF64i8e1 — U. S. Naval Forces Europe-Africa/U. S. 6th Fleet (@USNavyEurope) January 6, 2019

Напомним, из-за конфликта в Керченском проливе в Украину прибыл первый военный корабль НАТО. 19 декабря разведывательный корабль Королевского флота HMS Echo пришвартовался у причала Одесского морского порта.