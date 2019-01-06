цей матеріал доступний українською

Десантный корабль морской пехоты США направляется в Черное море (фото)

16:01, 06 января 2019
Война
970 1
В Черное море идет десантный экспедиционный корабль США / фото twitter.com/USNavyEurope

Читайте такжеКорабль НАТО прибыл в Украину: появилось первое фото

Как передает ТСН.uа, корабль в составе элементов 22-й морской экспедиционной группы переходит через Дарданеллы. Группа является одной из семи морских экспедиционных групп, существующих в морской пехоте США. Ее численность - около 2200 человек. Она входит в состав подраздела 6 флота ВМС США.

По словам вице-адмирала и командира6 флота США Лизы Франчетти, передает пресс-служба флота, визит USS Fort McHenry в Черное море подтверждает совместное решение поддерживать безопасность в Черном море и укреплять отношения с союзниками НАТО и партнерами в регионе. Она добавила, что операции США в Черном море также демонстрируют гибкость и возможности военно-морских сил 6-го флота США.

Напомним, из-за конфликта в Керченском проливе в Украину прибыл первый военный корабль НАТО. 19 декабря разведывательный корабль Королевского флота HMS Echo пришвартовался у причала Одесского морского порта.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #НАТО#Черное море#корабль США