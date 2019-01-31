Главный охранник Порошенко утверждает, что на президента готовилось более 10 покушений

Гелетей заявил, что в прошлом году удалось предотвратить покушения на Порошенко.

В 2018 году предотвратили более десяти покушений на президента Украины Петра Порошенко.

Читайте такжеВ Днепре из гранатомета обстреляли внедорожник (фото)

Об этом в эфире "Украинского радио" сообщил руководитель УГО, экс-министр обороны Валерий Гелетей.

"В 2018 году были предотвращены около 11 покушений только на президента нашего государства", - ответил он на вопрос о покушениях на руководителей Украины.

Напомним, в марте 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что руководитель центра обмена пленными "Офицерский корпус" Владимир Рубан планировал покушение на президента Порошенко с помощью винтовки большого калибра "Топаз".