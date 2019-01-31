Главный охранник Порошенко утверждает, что на президента готовилось более 10 покушений
14:35, 31 января 2019Политика
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Гелетей заявил, что в прошлом году удалось предотвратить покушения на Порошенко.
На президента готовились покушения / фото УНИАН
В 2018 году предотвратили более десяти покушений на президента Украины Петра Порошенко.
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Об этом в эфире "Украинского радио" сообщил руководитель УГО, экс-министр обороны Валерий Гелетей.
"В 2018 году были предотвращены около 11 покушений только на президента нашего государства", - ответил он на вопрос о покушениях на руководителей Украины.
Напомним, в марте 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что руководитель центра обмена пленными "Офицерский корпус" Владимир Рубан планировал покушение на президента Порошенко с помощью винтовки большого калибра "Топаз".
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