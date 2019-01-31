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Главный охранник Порошенко утверждает, что на президента готовилось более 10 покушений

14:35, 31 января 2019
Политика
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На президента готовились покушения / фото УНИАН

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Об этом в эфире "Украинского радио" сообщил руководитель УГО, экс-министр обороны Валерий Гелетей.

"В 2018 году были предотвращены около 11 покушений только на президента нашего государства", - ответил он на вопрос о покушениях на руководителей Украины.

Напомним, в марте 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что руководитель центра обмена пленными "Офицерский корпус" Владимир Рубан планировал покушение на президента Порошенко с помощью винтовки большого калибра "Топаз".

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Теги: #Порошенко#покушение#Гелетей