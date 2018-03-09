"Теперь я об этом задумываюсь": Рубан в суде пошутил о покушении на Порошенко

Журналисты спросили Рубана, правда ли, что он планировал покушение на президента.

Руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, которого накануне задержали на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия, во время заседания суда по мере пресечения пошутил о покушении на президента Петра Порошенко.

Читайте такжеРубан угодил в базу "Миротворца" (фото)Об этом сообщает корреспондент "Страны" из зала суда.

После того, как судья удалился для принятия решения, журналисты задали вопрос Рубану: "Вы правда планировали покушение на президента?".

"Теперь я об этом задумываюсь", - ответил он.

Как сообщал УНИАН, 8 марта на КПВВ на линии разграничения правоохранители задержали Рубана с арсеналом оружия, скрытого в мебели.

В ходатайстве следователи просят суд применить к Рубану меру пресечения в виде содержания под стражей.

Рубана подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украина.