"Теперь я об этом задумываюсь": Рубан в суде пошутил о покушении на Порошенко

14:27, 09 марта 2018
Политика
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Рубана обвиняют в покушении на Порошенко / Скриншот

Читайте такжеРубан угодил в базу "Миротворца" (фото)Об этом сообщает корреспондент "Страны" из зала суда.

После того, как судья удалился для принятия решения, журналисты задали вопрос Рубану: "Вы правда планировали покушение на президента?".

"Теперь я об этом задумываюсь", - ответил он.

Как сообщал УНИАН, 8 марта на КПВВ на линии разграничения правоохранители задержали Рубана с арсеналом оружия, скрытого в мебели.

В ходатайстве следователи просят суд применить к Рубану меру пресечения в виде содержания под стражей.

Рубана подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украина.

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