Меркель не уверена в успехе встречи в Минске
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила об отсутствии гарантий успеха встречи лидеров "нормандской четверки", которая состоится в Минске 11 февраля.
"У меня нет гарантий. Я не могу дать никаких гарантий относительно результатов переговоров в среду. Может быть, ничего и не выйдет", — сказала она во время визита в Вашингтон.
"Через несколько дней посмотрим, будет ли в этом достигнут прогресс", — добавила она, пишет Росбалт.
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Канцлер также подчеркнула, что Запад на переговорах будет настаивать на территориальной целостности Украины. "Если мы поступимся принципами территориальной целостности, мы будем не в состоянии поддерживать мирный порядок в Европе", — отметила Меркель.
Меркель прибыла в Вашингтон для консультаций с Обамой перед запланированной встречей "нормандской четверки" в Минске. Как сообщало Financial Times, она, вероятно, хочет попытаться убедить американскую сторону дать шанс дипломатии и не спешить с передачей оборонительного вооружения Украине.