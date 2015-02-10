Меркель не уверена в успехе встречи в Минске

"У меня нет гарантий. Я не могу дать никаких гарантий относительно результатов переговоров в среду. Может быть, ничего и не выйдет", — сказала она во время визита в Вашингтон.

"Через несколько дней посмотрим, будет ли в этом достигнут прогресс", — добавила она, пишет Росбалт.

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Канцлер также подчеркнула, что Запад на переговорах будет настаивать на территориальной целостности Украины. "Если мы поступимся принципами территориальной целостности, мы будем не в состоянии поддерживать мирный порядок в Европе", — отметила Меркель.

Меркель прибыла в Вашингтон для консультаций с Обамой перед запланированной встречей "нормандской четверки" в Минске. Как сообщало Financial Times, она, вероятно, хочет попытаться убедить американскую сторону дать шанс дипломатии и не спешить с передачей оборонительного вооружения Украине.