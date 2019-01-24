В ЕС обсудят возможность введения санкций против России из-за захвата украинских моряков

На следующей неделе ЕС должен выступить с дипломатической нотой протеста из-за продления содержания под стражей украинских моряков.

Министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза в феврале обсудят введение новых санкций против России из-за конфронтации с Украиной.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

В ЕС не ранее чем на следующей неделе намерены выступить с демаршем - официальной дипломатической нотой протеста в связи с продлением содержания под стражей 24 украинских моряков, захваченных в ноябре.

Как отмечает издание, к странам, которые уже давно заняли жесткую позицию в отношении России - Литве, Швеции, Великобритании и Польше, теперь с поддержкой приобщаются с предложением дополнительных санкций такие страны как Дания и Словакия. Они утверждают, что давление Франции и Германии на Москву по требованию освободить украинских военнослужащих не привело к результату.

"Мы должны применить дополнительные санкции", - заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

"Некоторые страны (в ЕС) говорят, что мы должны дать диалогу с Россией шанс в "Нормандском формате", но я считаю, что это непродуктивно", - сказал литовский министр.

В то же время, Италия, которая является традиционным оппонентом санкций ЕС против России, заявляет, что санкции оказывают негативное влияние на бизнес-связи. Решение о введении санкций требует единства всех 28 стран-членов ЕС.

Издание замечает, что любые действия относительно процесса введения санкций против тех россиян, которые причастны или ответственны за инцидент в Азовском море, могут быть ограничены.

Главы МИД стран-членов ЕС на следующей неделе встретятся в Румынии, однако, обсуждение вопроса санкций должно произойти во время заседание 18 февраля в Брюсселе, хотя любое окончательное решение может быть принято позже.