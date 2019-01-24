Судьи зачитали уже около 100 страниц приговора по делу о госизмене Януковича

Суд считает вину Януковича в госизмене доказанной, но наказание еще не объявлено.

Судьи зачитали уже около 100 страниц приговора по делу о совершении экс-президентом Украины Виктором Януковичем государственной измены.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь Оболонского райсуда Киева Инна Свинаренко.

Свинаренко отметила, что в суде зачитали уже около 100 страниц приговора, сколько еще осталось зачитать, она не знает.

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Отвечая на вопрос, успеет ли суд сегодня завершить вынесение приговора, пресс-секретарь сказала, что суд работает интенсивно.

Тем временем судьи продолжают читать приговор без перерыва на обед. В частности, сейчас зачитывают фрагмент по позиции защитников Януковича, которую они озвучивали в течение всего периода судебных слушаний дела, начиная с 2017 года.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Оболонском райсуде Киева начали оглашать приговор Януковичу в деле о совершении государственной измены и других преступлений.

Суд считает вину Януковича в госизмене доказанной, однако наказание еще не объявлено.

Экс-президента обвиняют в государственной измене, пособничестве представителям власти России в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.

Прокуроры просят суд назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы.