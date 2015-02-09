Лидер партизанского отряда "Тени": Работали из СВД по Захарченко, но промахнулись

"Работали из СВД по Захарченко, но промахнулись, убили охранника", - заявил Александр Гладкий.

По его словам, часто их "работу" приписывают себе другие, пишет ZN.

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"Я знаю, что это был наш человек. Знаю имя этого человека. Нашу работу достаточно часто приписывают себе другие. Мы привыкли", - подчеркнул Гладкий.

Также он заявил, что на счету "Тени" - более 600 боевиков.

"До 600 человек. Но у меня нет последних данных, ребята не выходили на связь. Часть группы поднялась к северу. Работают по спинам противника. (...) Как правило, мы работаем в сумерках или в ночное время, чаще всего на дистанции. Ни времени, ни возможности заниматься, скажем, фото- или видеофиксацией у нас нет. Цели рекламировать себя тоже нет. Наша задача — обеспечить Россию достаточным количеством гробов. Чтобы до граждан той страны дошло, куда они влезли", - рассказывает лидер партизанского отряда "Тени".

Гладкий рассказал, что среди целей "Тени" - Андрей Борисов, позывной "Чечен", полевой командир, бывший комендант г. Мариуполя, уничтожен вместе с двумя офицерами ГРУ, Протасовым и Лысяковым. Генерал Сергей Андрейченко и полевой командир Рафи Абдул Джабар, с ними 12 россиян и шесть чеченцев.

27 декабря при сотрудничестве с СБУ партизанами был уничтожен командир снайперской группы Амир Алданов, позывной "Лидер". В январе ликвидировали российского генерал-майора Петра Павлова. И генерала-предателя Олега Моргуна, бывшего начальника мариупольской милиции, перешедшего на сторону сепаратистов", - рассказывает Гладкий.