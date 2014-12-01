Военные РФ готовы поднять восстание против Путина - правозащитница

Об этом говорится в сюжете, опубликованном основательницей содружества "Груз-200" Елена Васильева, сообщают Подробности.

Из Донбасса продолжают отправляться в Россию гробы с погибшими российскими солдатами.

"Сотни цинковых гробов пробудили в российских солдатах холодный разум. Военные готовы восстать против Путина. Оказывается, на белых фурах Путина в Украину въехала кремлевская армия. А под вывеской "местного "ополчения" воюет спецназ Главного разведуправления", - говорится в сюжете.

Война на Донбассе - прибавка к зарплате верного Кремлю солдата, который может заработать на этом до 10 тысяч долларов. На карте российского "Груза-200" обозначены погибшие военные, прибывшие в Донбасс из городов - от Воронежа и до далекой Сибири.

"Похоронки" пачками приходят в воинские части России.

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"В "похоронках" пишут - "инфаркты", "инсульты", "суициды", в целом всякий бред", - говорит правозащитница.

"Кремлевская пропаганда продолжает утверждать - это военнослужащие, которые оформили заявление на отпуск и отправились помогать братскому украинскому народу. В воинских же частях - как во времена холодной войны солдатам внушают "киселевщину", а сама "политинформация проходит в условиях строгой секретности", - говорится в сюжете.