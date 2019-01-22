В ближайшие месяцы США введут новые санкции против России и могут дать ВСУ оружие – дипломат

Американский дипломат спрогнозировал "сильный ответ" на агрессию РФ.

В ближайшие несколько месяцев США введут новые санкции против России, а также могут предоставить Украине военную помощь из-за агрессии Кремля против украинских кораблей вблизи Керченского пролива.

Об этом на полях экономического форума в Давосе в комментарии "Прямому" заявил посол США в Украине (2003-2006) Джон Хербст.

"США будут вводить новые санкции против Кремля. Я уверен, что в течение месяца-двух мы увидим еще санкции против Кремля, а также сильный ответ против агрессии России вблизи Керченского пролива. Наверное, США направит Украине оружие", - заявил Хербст.