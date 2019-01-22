Журналисты возле дома Порошенко смогли сделать воздушную съемку, несмотря на запрет дронов (видео)

Жесткие правила относительно дронов ввели еще летом, а на рождественские праздники Госавиаслужба обнародовала карту запрещенных для полетов зон, в которые входит и дом Петра Порошенко.

Журналисты рассказали о механизме прикрытия властью топ-коррупционеров в виде запрета на полеты дронов над особняками олигархов.

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Как говорится в сюжете программы «Гроши» на телеканале 1+1, с целью усиления национальной безопасности чиновники запретили летать дронами над дворцами олигархов, однако журналистам удалось обойти запрет.

Жесткие правила относительно дронов ввели еще летом, а на рождественские праздники Госавиаслужба обнародовала карту запрещенных для полетов зон, в которые входит и дом Петра Порошенко. Туда же входит вип-поселок Козин, легендарная Конча Заспа и элитная Пуща-Водица.

Не полетаешь даже в парке Феофания, рядом с которым построил дворец аграрный олигарх и экс-советник Порошенко Юрий Косюк.

«Красные зоны» снабдили специальным оборудованием, которое способно перехватить управление над квадрокоптером, поэтому сейчас практически невозможно поднять дрон над домом президента. При этом подобные «глушилки», по словам председателя Всеукраинской федерации владельцев беспилотников Тараса Трояка, не являются законными. В Госавиаслужбе комментировать этот вопрос отказались.

Журналисты решили выйти из такого положения использованием воздушных шаров и с их помощью подняли камеру над домом президента в Козине, что никоим образом не запрещается, не ограничивается законом и не подвергается воздействию «глушилок». После спора с охранниками, удалось запустить шарики в небо, однако, в отличие от дрона, они зависимы от ветра, поэтому отснять всю территорию не удалось, а лишь ее часть.