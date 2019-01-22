Луценко: Савченко не является агентом ФСБ, она - "инструмент для разрушения страны"

При этом генпрокурор Юрий Луценко подчеркнул, что руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан является таким агентом ФСБ РФ.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что подозреваемая в подготовке госпереворота народный депутат Надежда Савченко не является агентом ФСБ, она - "инструмент для разрушения страны".

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Об этом он сказал в интервью изданию "Гордон", отвечая на вопрос, является ли руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан агентом ФСБ.

"Безусловно! Более того, Савченко, как вы знаете, очень харизматичная женщина. Очень эксцентричная. Но когда Рубан просил: "Надя, выйди, оставь мужчин поговорить", она беспрекословно его слушалась", - отметил Луценко.

"Классический ватник, "Путин, приди" с фамилией Рубан использовал Савченко, у которой напрочь отсутствует дисциплина государственника, для переворота в стране. Тип Савченко - это классический казак, который рубит шашкой направо и налево, убежденный в том, в чем нас убеждает Медведчук. Кстати, окружение Савченко давно, еще с 2000-х годов, с Медведчуком сотрудничало", - сказал Луценко.

На вопрос, является ли сама Савченко агентом ФСБ, генпрокурор сказал: "Нет. Это инструмент для разрушения страны".

Как сообщал УНИАН, Савченко и Рубана, которого 8 марта 2018 года задержали на линии разграничения с арсеналом оружия, подозревают в подготовке терактов и государственного переворота.

По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять дома в правительственном квартале Киева и убить руководство государства, а ночью захватить здание Верховной Рады.

Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных семью статьями, Рубану - тремя статьями Уголовного кодекса.

Также правоохранители задокументировали факт перевозки Савченко и Рубаном в ноябре 2017 года оружия с оккупированной на подконтрольную Украине территорию для совершения терактов.

2 августа генпрокурор сообщил, что досудебное расследование по уголовному производству в отношении Рубана и Савченко завершено. 21 января Рубану вручили обвинительный акт.