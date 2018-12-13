Савченко заявила, что частично потеряла зрение и слух

По ее словам, это связано с выходом из сухого голодания.

Нардеп Надежда Савченко, обвиняемая в государственной измене, написала письмо в суд, в котором заявила, что частично потеряла зрение и слух.

Письмо Савченко перед началом заседания в Шевченковском суде зачитал председательствующий судья.

"Сегодня у меня первый день выхода из сухого голодания продолжительностью в 7 суток. Физически я не в состоянии участвовать в судебном заседании из-за головокружения и частичной потери зрения и слуха и сильную отдышки, при которой больно ходить", - написала Савченко.

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Она попросила перенести судебное заседание, назначенное на сегодня, на следующую неделю.

"Для восстановления и выхода из сухого голода мне нужно время. Сегодня я не в состоянии выехать в суд по состоянию здоровья, поэтому прошу перенести судебное заседание, назначенное на 13.12.2018, на следующую неделю, чтобы дать мне время реабилитироваться после длительного сухого голодания", - говорится в письме нардепа.

Судья удовлетворил ходатайство о переносе заседания на 14.00 17 декабря.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря Надежда Савченко в очередной раз объявила голодовку. Согласно сообщению на странице Савченко в Facebook, она требовала "немедленного ознакомления с материалами дела адвокатов, чтобы немедленно начать рассмотрение дела по существу, в обмен на возможность видеться с родными, помощниками, обновить электронные ключи, открыть счет в банке для регистрации кандидатом в президенты Украины".

11 декабря Савченко анонсировала прекращение голодовки. По словам нардепа, она решила прекратить голодовку, потому что ей пошли на уступку и она сможет подать электронную декларацию.