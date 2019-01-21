Во время дебатов в ПАСЕ рассмотрят проект резолюции по ситуации в Азовском море

Срочные дебаты относительно обострения напряженности в Азовском море начнутся в 11:00 24 января.

Срочные прения относительно обострения напряженности в Азовском море начнутся в 10:00 по местному времени (в 11:00 по Киеву) 24 января в Страсбурге.

Об этом в рамках зимней сессии Ассамблеи, которая проходит 21-24 января в Страсбурге (Франция), заявила президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори-Паскье.

В частности, проведение срочных прений по вопросу "Обострение напряженности в Азовском море и Керченском проливе и угрозы европейской безопасности" предложили председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев и еще 51 член Ассамблеи.

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Мори-Паскье отметила, что сегодня, 21 января, на утреннем заседании Бюро Ассамблеи приняло решение об указанных прениях и внесло этот вопрос в повестку дня зимней сессии.

В этой связи она обратилась к членам Ассамблеи относительно того, согласны ли они провести срочные прения.

"Если возражений нет, то это предложение Бюро принимается. Срочные прения по вопросу обострения напряженности в Азовском море и Керченском проливе как угроза безопасности в Европе состоятся в четверг, 24 января, в 10:00 утра", - заявила президент ПАСЕ.

Как сообщал УНИАН, в ходе дебатов ожидается рассмотрение проекта резолюции по ситуации в Азовском море и Керченском проливе.