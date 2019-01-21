В Страсбурге начинается зимняя сессия ПАСЕ

Российская делегация в сессии участвовать не будет.

В Страсбурге 21 января стартует зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

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ПАСЕ в частности намерен провести дебаты и проголосовать резолюции, которые касаются деятельности СМИ в условиях дезинформации и пропаганды, а также свободы медиа для обеспечения демократических выборов, передает радио Свобода.

Альянс запланировал провести дебаты относительно противодействия избежанию наказания лицам, на которых наложены санкции по «списку Магнитского».

На 24 января запланированы дебаты: «Открытая агрессия России против Украины: срыв мирного процесса и угроза европейской безопасности».

Окончательный порядок дня сессии утвердят сегодня.

Российская делегация в сессии участвовать не будет.

Парламентская ассамблея Совета Европы лишила российскую делегацию права голоса после аннексии Россией Крыма. Москва потеряла также возможности работать в руководящих структурах ассамблеи и участвовать в наблюдении за выборами. В июне 2017 года Россия объявила, что прекращает уплату взносов в бюджет Совета Европы до полного восстановления полномочий ее делегации в ПАСЕ. Ежегодный вклад Москвы составил около 33 млн евро – почти 10%.

В октябре 2018 года Москва поставила условие организации: она не вернется в ПАСЕ, пока в регламент не внесут поправку, которая запрещает лишать национальные делегации права голоса во время сессий. Регламент изменен не был.