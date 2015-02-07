Генсек НАТО после встречи с Лавровым: наши позиции по кризису в Украине расходятся

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым последние решения по расширению военных возможностей альянса "сугубо оборонительными". Переговоры состоялись в рамках ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, пишет ТАСС.

"Мы договорились поддерживать каналы для диалога с Россией открытыми. Я объяснил все наши меры как оборонительные", - цитирует Столтенберга пресс-служба альянса.

Йенс Столтенберг также заявил, что позиции России и НАТО по кризису в Украине расходятся, альянс возлагает ответственность на Россию.

"Позиции России и НАТО по кризису в Украине расходятся. Я подчеркнул ответственность России", - распространила пресс-служба альянса слова Столтенберга.

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5 февраля на встрече министров обороны НАТО в Брюсселе было принято решение увеличить численность Сил реагирования с 13 тыс. до 30 тыс. человек и создать в их составе Передовую группу в виде бригады численностью 5 тыс. человек, усиленную морскими и воздушными подразделениями, а также спецвойсками. Эти силы в условиях кризисов должны быть готовы к развертыванию в течение 48 часов.

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Кроме того, НАТО объявила о создании шести командных центров в странах Балтии, Польше, Румынии и Болгарии для содействия в развертывании подкреплений "в случае необходимости".