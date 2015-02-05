НАТО увеличит силы реагирования до 30 тысяч военных

Такие решения были приняты в четверг в Брюсселе на заседании министров обороны НАТО, сообщил после завершения генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Мы согласились усилить силы реагирования НАТО. Мы решили, что размер и композиция их центра - это новые авангардные силы. Мы решили, что эти силы быстрого реагирования будут численностью до бригады - примерно 5 тыс. военных", - констатировал он.

По словам генсека, эти силы будут поддерживаться с воздуха, моря и другими силами. "Ведущий элемент этой бригады будет готов отправиться за 48 часов, остальные - за неделю", - уточнил Столтенберг.

Читайте такжеНАТО планирует создать в Грузии военные тренировочные центрыКроме того, авангардные силы будут поддерживаться двумя бригадами в "качестве быстрого усиления возможностей в случае серьезного кризиса". "Усиление сил реагирования достигнет примерно 30 тыс. военных", - добавил он.