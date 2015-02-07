ПА ОБСЕ поддерживает территориальную целостность Украины - МИД

Об этом сообщает департамент политики и коммуникаций ведомства.

Как отмечается в сообщении, Климкин отметил активную позицию ПА ОБСЕ и Президента Ассамблеи по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Он подчеркнул, что мирное урегулирование ситуации на Донбассе зависит от готовности российской стороны выполнять взятые на себя в рамках минских договоренностей обязательства, а также призвал ПА ОБСЕ использовать имеющиеся средства и инструменты для побуждения российских властей к соблюдению принципов Хельсинкского Заключительного акта и отказа от агрессивной и захватнической политики в отношении Украины, отметив важность соблюдения соответствующих положений Бакинской декларации ПА ОБСЕ 2014 г.

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Со своей стороны Канерва подчеркнул неизменность позиции ПА ОБСЕ относительно важности достижения дипломатического урегулирования текущего кризиса в Украине и отметил, что и в дальнейшем будет прилагать усилия для содействия соответствующему мирному процессу, подчеркивается в сообщении.