Парубий анонсировал в начале новой сессии ВР рассмотрение изменений в Конституцию по НАТО и ЕС

Спикер ВР отметил, что на следующей сессии одним из приоритетных вопросов также останется принятие законов, необходимых для выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Изменения в Конституцию о закреплении в Основном законе курса Украины на приобретение членства в НАТО и Европейском Союзе будут одним из вопросов, с которых начнется работа на следующей сессии Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в своем выступлении сказал председатель ВР Андрей Парубий.

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Он напомнил, что парламент поддержал инициативу президента о том, чтобы курс Украины на НАТО и ЕС был закреплен в Конституции Украины.

"Дважды мы голосовали здесь в зале. 311 народных депутатов проголосовали "за". И мы уже получили положительное решение Конституционного суда. И теперь необходимо 300 голосов, чтобы мы смогли воплотить в жизнь и внести в Конституцию Украины этот важный государственный шаг. И я уверен, это будет один из тех вопросов, с которого мы начнем нашу следующую сессию Верховной Рады Украины", - отметил Парубий.

Спикер также подчеркнул важность законов, которые необходимы для выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. На текущей сессии, добавил он, таких законов было принято 11 - в целом и 5 - за основу.

"Это направление останется одним из прерогативных направлений нашего парламента и на следующую сессию", - отметил Парубий.