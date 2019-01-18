Урок России для украинских коллаборантов

Россия - это страна, где живут «боги» пиара и пропаганды. Здесь важно не быть, а казаться. Здесь любят говорить, что «русские своих не бросают» и обожают петь хоровые песни о российских соотечественниках. Пятый год ура-патриоты, в дорогих костюмах, из Госдумы и не только обещают упростить получение паспортов с двуглавым орлом в обмен на присягу в верности России и Путину.

В продвижении этой «гениальной» мысли с удовольствием с 2014 года начали использовать граждан Украины, которые вместо того, чтобы собрать чемоданы и тихонько уехать на ПМЖ в Россию, начали звать русских оккупантов в свою страну. Особо одаренные беспощадно клеймили с тв экранов украинскую хунту и тем самым увеличили поток российских «добровольцев» и «отпускников» в нашу страну - они отправлялись освобождать Украину от украинцев.

В результате за эти годы выросла целая звездная команда обличителей «хунты» - с украинскими паспортами. У многих и так не всё в порядке с головой, а от многочасового света софитов совсем унесло крышу. На разный лад они повторяли, что они больше «русские», чем сами русские обитатели страны встающей с колен.

И вот произошло событие, которое шокировала русских патриотов: за нарушение миграционного законодательства из России-матушки выперли тв-хабалку Елену Бойко

Российских заказчиков это давно раздражало, некоторых постепенно начали выводить с теле орбиты за чрезмерное рвение и требования «действий» от Путина и ликвидации «путчистов». Конкуренция среди фанатов «русского мира» выросла до предела. И вот произошло событие, которое шокировала русских патриотов: за нарушение миграционного законодательства из России-матушки выперли тв-хабалку Елену Бойко.

Она настоящая звезда-обличитель «плохой» Украины на федеральных каналах, но почему-то когда стал вопрос ребром, не захотела ехать на оккупированный Донбасс. Русским «освободителям», за которых она с пеной у рта так рьяно выступала, предпочла украинских «карателей».

Что стало последней каплей не ясно, возможно, пьяные дебоши и постоянные конфликты с соседями, но факт остаётся фактом, что даже заступничество гуру российской пропаганды и директора «России сегодня» Дмитрия Киселева не помогло. Не успел или не захотел он взять на работу такой «ценный кадр».

Не вступились за неё и редакции политических шоу на РосТВ, хотя стойко продолжают обливать помоями нашу страну во славу России, но уже без Елены Бойко. Такого материала в Москве в избытке.

Особо одарённые кремлёвские лизоблюды, чтобы как-то смягчить ситуацию и вернуться в русло «своих не бросаем» предположили, что она является глубоко законспирированным агентом СБУ, которая собирала конфиденциальную информацию в кулуарах этих ток-шоу. То есть пригрели змею на груди, а значит, поделом ей. Беда только, что участник этих «дискуссий» настолько далеки от принятия решений, что по сути сами ничего не знают и являются лишь передатчиками кремлёвских излучений в широкие массы.

Не вступились за неё и редакции политических шоу на РосТВ, хотя стойко продолжают обливать помоями нашу страну во славу России, но уже без Елены Бойко. Такого материала в Москве в избытке

Мораль этой истории проста как двери в московский подъезд: эти люди не более чем инструмент для борьбы с Украиной, а когда он тупится или слишком сильно зависит от стакана (как в данном случае), его выбрасывают.

Что-то подобное произошло и на оккупированных территориях Украины. В Крыму граждане нашей страны считаются неблагонадёжными, и руководящие должности все чаще занимают товарищи из российских регионов.

Жителям оккупированого Донбасса ещё сложнее: для России они «недорусские» - их роль показательно «страдать» от Украины и крепить кремлёвское геополитическое «величие». Неспроста Лавров приглашает иностранные СМИ исключительно в свободную Украину - показывать оккупированный Донбасс имеют привилегию только российские захватчики.

Историй, похожих на случай с Бойко, много, некоторых фанатиков депортируют, некоторым удаётся договориться, но судя по всему, уроки Кремля для этой категории на тему, почему нужно любить и защищать свою страну, будут продолжаться.

Новая родина тебя кинет сынок/дочка, всегда.

Роман Цимбалюк