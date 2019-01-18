Российский социолог рассказал, возможен ли мир между Украиной и РФ после "варварской" агрессии Путина

Эксперт также спрогнозировал сроки примирения.

Cоциолог, публицист, автор книги "Система Путина" Игорь Эйдман высказал свою точку зрения касательно того, возможно ли возобновление дружеских отношений между Россией и Украиной – или вражда между народами затянется на поколения.

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"Я - оптимист, потому считаю, что вражда между народами когда-нибудь окажется в прошлом. Конечно, путинский режим и его варварская агрессия против Украины очень осложнит отношения между россиянами и украинцами надолго", - отметил он, передает "Главред".

Он также спрогнозировал сроки примирения: "Как надолго? Это будет зависеть от того, когда в России падет этот полуфашистский режим и возникнет нормальное демократическое государство, которое ликвидирует последствия всех агрессий и аннексий, договорится о мире и сотрудничестве с Украиной".

При этом Эйдман уверен, что в долгосрочной перспективе это вполне реально.

"Вспомните, какая была ненависть между немцами и французами. Сначала франко-прусская война, потом Первая мировая война, потом Вторая мировая война, оккупация Франции и преступления, которые Германия творила на французской земле, а сейчас – Германия и Франция являются ближайшими союзниками. Так что все, даже ненависть, со временем проходит. Как сказал Эклезиаст: "Все пройдет", – резюмировал социолог.

Как сообщал УНИАН, ранее российские социологи спрогнозировали, кого Путин может назначить своим преемником.