Главой Черновицкой ОГА назначен Фищук
15:02, 06 февраля 2015Политика
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Председателем Черновицкой областной государственной администрации (ОГА) назначен Александр Фищук.
Фищук возглавил Черновицкую ОГА / depo.ua
Нового председателя Черновицкой ОГА сегодня представил первый заместитель главы администрации президента Виталий Ковальчук во время аппаратного совещания областной госадминистрации, огласив соответствующий указ президента.
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При этом пресса не была извещена о том, что планируется представление.
Кроме Виталия Ковальчука, на представлении также присутствовал министр информационной политики Юрий Стець.
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