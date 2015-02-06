Главой Черновицкой ОГА назначен Фищук

Нового председателя Черновицкой ОГА сегодня представил первый заместитель главы администрации президента Виталий Ковальчук во время аппаратного совещания областной госадминистрации, огласив соответствующий указ президента.

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При этом пресса не была извещена о том, что планируется представление.

Кроме Виталия Ковальчука, на представлении также присутствовал министр информационной политики Юрий Стець.