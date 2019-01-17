Полторак объяснил, почему Россия пошла на вооруженную агрессию в районе Керченского пролива

Полторак подчеркнул, что Украина не откажется от своего законного права на прохождение судов через Керченский пролив.

Министр обороны Степан Полторак заявил, что Россия хотела спровоцировать украинские корабли на ответный огонь в районе Керченского пролива, чтобы начать открытую агрессию против Украины и заставить украинские суда отказаться от прохождения, чтобы фактически аннексировать Азовское море.

Об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина».

«Одна из задач, которые Россия ставила перед собой, когда организовывала провокацию в Керченском проливе, первая - это спровоцировать нас на ответ, чтобы мы начали стрелять, и использовать эту возможность, чтобы начать открытую агрессию против Украины», - заявил он.

«И вторая цель, которую РФ ставила перед собой, - это заставить нас отказаться от прохождения через Керченский пролив в Азовское море, и так фактически провести аннексию и Азовского моря. Конечно, на такой шаг мы никогда в жизни не согласимся. Ни клочка своей территории мы не отдадим», - добавил министр.

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Полторак подчеркнул, что Украина не откажется от своего законного права, в соответствии со всеми международными обязательствами морского права, международными договорами, на прохождение судов через Керченский пролив.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение Керченского пролива буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которая осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».

15 января Лефортовский райсуд Москвы продлил сроки ареста до 24 апреля 20 морякам, 16 января - еще четырем. Защита подаст апелляцию на все решения о продлении ареста