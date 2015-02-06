Der Spiegel: Такая спешка оправдана

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Олланд в скором времени едут в Москву, чтобы разрядить кризис в Украине. Это правильно выбранная символическая политика. Она демонстрирует амбиции лидерства, в которых Европа срочно нуждается.

Об этом пишет Грегор Пэтер Шмитц в статье «Такая спешка оправдана», опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel.

Несложно насмехаться над странного рода кризисной дипломатией, дипломатией «последнего момента». Это всегда выглядит немного необычно, когда опытные государственные деятели, как канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд неожиданно в течение нескольких часов появляются в иностранных столицах, в четверг – в Киеве, а в пятницу – у президента России Владимира Путина.

Возникает вопрос: может ли вообще помочь такой кризисный «спринт»? Могут ли новые предложения по постоянному прекращению огня в последнюю минуту действительно впечатлить Путина, после всех мучительно долгих месяцев конфликта?

Но такие насмешки слишком просты. Даже если челночная дипломатия дуэта Меркель / Олланд не принесет результата, остается символизм. Европейская верхушка стремится к миру, да, она действительно борется за него.

Это невероятно важное сообщение в эти сложные дни. Оно подчеркивает, что сама Европа все еще принимает себя всерьез.

Наконец, континент должен пройти два испытания. Внутри европейцы должны сохранить свое сообщество, поскольку экономический кризис грозит стать политическим, ключевое слово: Греция.

И они также должны доказать за пределами ЕС, что, несмотря на все внутренние конфликты, они готовы защищать свои ценности, ключевое слово: Украина.

Конфликт до сих пор региональный

Если бы он стал глобальным, как заявляют некоторые «ястребы» в Москве и Вашингтоне, то было бы уже слишком поздно для всего. Нынешние размышления американцев о поставках оружия в Украину вызывают опасения.

Даже если американцы по праву сомневаются в единстве и решимости европейцев - военного решения этого конфликта не существует.

Чтобы напомнить об этом, пригодится даже дипломатия «последнего момента». Произнести это сообщение должна, прежде всего, самая влиятельная фигура в Европе, Ангела Меркель (пардон, мсье президент Олланд).

Конечно, любое посредничество в вопросе Украины может быть успешным, только когда Европа не разрывается из-за кризиса, а кризисные страны, как Греция, не пытаются перейти на сторону России.

Надеюсь, Меркель будет действовать так же решительно, как и в Украине, если в нынешних переговорах с Грецией вообще будет идти речь о мире, прежде всего внутреннем – чтобы сохранить Европейское сообщество.