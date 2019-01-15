"Надеются на силу Москвы" - Филарет объяснил нежелание представителей бывшей УПЦ МП объединяться с ПЦУ

Однако почетный патриарх заверил, что Москва утратит свою силу, а Украина победит.

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет объяснил нежелание некоторых представителей бывшей УПЦ Московского патриархата объединяться с ПЦУ надеждами на «силу Москвы».

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время благодарственного молебна за получение томоса об автокефалии и образование Православной церкви Украины в кафедральном соборе Святой Троицы в Луцке.

«Сегодня идет война, и те братья наши, которые не хотят пока объединяться с нами, надеются на силу Москвы, но Москва утратит свою силу, и победа будет наша, украинская, вместе со всем миром - Америкой, Европой, потому что мы - не одни», - заявил Филарет.

Он отметил, что «с нами Бог, и с нами правда, и мы страна миролюбивая - Украина никогда не завоевывала чужие территории, она всегда боролось за сохранение своей родной земли, а чужой она не захватывала».

Почетный патриарх подчеркнул, что Украина стремится к миру. «Мы не хотим воевать, но за свою землю жизнь отдадим», - сказал он.

«Мы будем надеяться, что одержим победу на востоке, объединимся и получим от Вселенского патриарха статус патриархата», - резюмировал Филарет.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии ПЦУ ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.