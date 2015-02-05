Путин объявил призыв «резервистов» на военные сборы на два месяца

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

«Призвать в 2015 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооруженных силах РФ, во внутренних войсках МВД РФ, в органах государственной охраны, органах Федеральной службы безопасности», - отмечается в документе.

Отмечается, что сроки сборов согласовываются с местными властями, за исключением проверочных сборов, сроки которых определяет Минобороны РФ. Кроме этого, правительству РФ и местным органам власти поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан на сборы и их проведением.

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Как сообщалось, Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. Россия поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий Евросоюз, США, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России санкции.