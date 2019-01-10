Украина готовится разорвать около 40 соглашений с Россией – Гримчак

Чиновник также отметил, что в настоящее время осуществляется оценка рисков от расторжения договора 2003 года о совместном пользовании Азовским морем.

Сейчас рассматривается на предмет расторжения около 40 двусторонних соглашений с Российской Федерацией.

Об этом в эфире "Прямого" в ток-шоу "Ситуация" заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак.

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"Единственное, что я хотел бы сказать, насколько мне известно, что в международный суд по морскому праву мы уже подали иск, потому что там есть иск по поводу строительства самого моста, который нарушает все, что можно нарушать. И готовится или уже есть иск по поводу нападения на наши суда. Насколько мне известно, оценка рисков от расторжения договора о совместном пользовании от 2003 года Азовского моря - все время это мониторится. Делается аналитический анализ", - рассказал Гримчак.

Гримчак напомнил, что Павел Климкин сказал, что после того, как было принято решение о не продлении договора о сотрудничестве, сейчас рассматривается на предмет расторжения около 40 различных соглашений, которые были подписаны в свое время с Российской Федерацией.

"А сколько таких сделок расторгнут, мне трудно сказать, потому что они там есть межгосударственные и межправительственные. Поэтому это делается, просто не так публично", - добавил он.