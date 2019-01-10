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В МинВОТ рассказали, когда в 2019 году будет наибольшая угроза прямой военной агрессии РФ

19:07, 10 января 2019
Политика
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Грымчак оценил риски во время выборов / фото УНИАН

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Об этом в эфире ток-шоу "Ситуация" на "Прямом" рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак.

"Политические риски нашей избирательной кампании, а если честно я хочу сказать о военных рисках нашей политической кампании. На мой взгляд, не дай Бог, чтобы это произошло, но наиболее опасным будет срок между первым и вторым туром, если будет второй тур. Потому что именно это время будет самым лучшим для военной агрессии против Украины", - заявил чиновник.

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Теги: #Украина#агрессия РФ