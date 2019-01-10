В МинВОТ рассказали, когда в 2019 году будет наибольшая угроза прямой военной агрессии РФ

Юрий Гримчак назвал наиболее опасный период в 2019 году.

Наибольшая угроза прямой агрессии России будет между первым и вторым туром президентских выборов.

Читайте такжеКравчук в своей книге раскрыл интересные детали характера Порошенко, Тимошенко и других топ-политиков

Об этом в эфире ток-шоу "Ситуация" на "Прямом" рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак.

"Политические риски нашей избирательной кампании, а если честно я хочу сказать о военных рисках нашей политической кампании. На мой взгляд, не дай Бог, чтобы это произошло, но наиболее опасным будет срок между первым и вторым туром, если будет второй тур. Потому что именно это время будет самым лучшим для военной агрессии против Украины", - заявил чиновник.