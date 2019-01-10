Кравчук заявляет, что относится к Порошенко нейтрально, как и ко всем остальным президентам Украины (фото)

Первый президент Украины отмечает, что «никто никого не принуждал идти в президенты, все боролись за власть».

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что относится к действующему главе государства Петру Порошенко нейтрально, как и ко всем остальным президентам Украины.

Об этом он сказал в комментарии УНИАН, отвечая на вопрос по поводу того, сочувствует он или завидует нынешнему президенту, который причастен к подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, получению безвизового режима для граждан Украины, предоставлению томоса об автокефалии украинской церкви и тому подобное.

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«Отношусь нейтрально, как и ко всем остальным президентам. Никто никого не принуждал идти в президенты, ни Кравчука, ни Порошенко, все боролись за власть», - сказал Кравчук.

«Получили власть и не надо делать вид, что что-то кому-то трудно или плохо - взялся за гуж, не говори, что не дюж. Поэтому я не сочувствую, и не завидую, а хочу, чтобы в Украине сделали больше и сделали то, что народ её заслуживает», - отметил Кравчук.

Отметим, сегодня, в день своего 85-летия первый президент Украины Леонид Кравчук презентовал новую авторскую книгу "Первый о власти".