Европа должна запретить трансляцию российских каналов, использующих украинские частоты в Крыму - гендиректор КРРТ

Об этом на круглом столе в УНИАН на тему: ”Информационная безопасность Украины после признания России страной-агрессором” заявил генеральный директор Концерна радиосвязи, радиовещания и телевидения Украины Александр Пивнюк.

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”Если российский самолет приземлится в Симферополе, то после этого его не пустят в Европу. Радиочастотные ресурсы Украины - это такие же ресурсы, как и другие, которые принадлежат нам. Поэтому нужно поднимать вопрос о том, что когда российские радиокомпании, операторы связи в Крыму занимают радиочастотное пространство, то они не должны быть на рынке Европы. Если телекомпания, которая есть в кабельных сетях многих европейских государств, бандитски ведет эфирное вещание в Крыму и на востоке, то она не должна транслироваться в кабельных сетях этих стран”, - подчеркнул Пивнюк.