Bloomberg.com: как Запад теряет Украину

В статье Леонида Бершидского под названием «Как Запад теряет Украину», опубликованной на сайте Bloomberg.com, пишется о том, что президент США Барак Обама, как и канцлер Германии Ангела Меркель, сказал, что подход Запада к решению вопроса о российской агрессии в Украине должен быть терпеливым и долгосрочным. То есть на самом деле Киеву дали понять: вы сами должны справиться с пророссийскими мятежниками и российскими войсками.

В воскресенье Обама в интервью с ведущим CNN Фаридом Закарией сказал, что ограниченный арсенал Запада помешал ему принять вызов президента России Владимира Путина. «Учитывая размеры российской армии и тот факт, что Украина не является страной-членом НАТО, и поэтому существуют четкие ограничения в плане того, что мы могли бы сделать в военном плане, Путина пока не удалось остановить», – сказал он. Его слова перекликались с тем, что в ноябре сказала Меркель, подчеркнув, что единственное оружие, которое может использовать Запад, это его экономическая сила, влияние которой может стать ощутимым только со временем. «Никто не должен терять надежду слишком быстро», – сказала она. «В течение 40 лет мы слышали радиопередачи о неизбежном крахе «Восточной Германии», и после 40 лет, когда все потеряли надежду, это случилось».

Оба лидера отклонили призывы Украины и группы бывших американских чиновников к тому, чтобы Запад обеспечил оружием украинскую армию, которая сейчас участвует в одних из самых тяжелых боев с начала конфликта в восточной части страны. Меркель заявила, что Германия не будет предоставлять Украине оружия, даже если США передумают. По словам Обамы, США не остается ничего кроме как усилить давление на Россию, активизировать усилия по реформированию Украины и защите европейских союзников. Что касается Путина, Обама «не слишком оптимистично настроен» на то, что его отношение изменится, потому что его поведение, как оказывается, повышает его популярность в России. «Возможно, со временем он изменит свое мнение».

Таким образом, двое наиболее могущественных западных лидеров, как кажется, полностью согласны, образно говоря, сидеть на берегу реки в ожидании того, что мимо них проплывет труп Путина. Запад обеспокоен тем, как сдерживать Россию и не дать ей напасть на некоторые очевидные цели, такие как Латвия и Эстония, которые являются членами НАТО, и где есть большие русские меньшинства, но не считает, что Украине срочно нужно помочь.

Тем временем ситуация в Украине ухудшается. За последние четыре дня поддерживаемые Россией сепаратисты пытались взять в окружение около 7 тыс. украинских военных возле железнодорожного узла Дебальцево.

Украинская армия отошла от нескольких небольших населенных пунктов, но устояла возле Дебальцево и не дала мятежникам создать котел. Это может измениться в любой момент, если российские регулярные войска вступят в бой. Прошлым летом их вмешательство помогло подавить сопротивление украинской армии в районе Иловайска и заставило Киев заключить мирное соглашение.

Даже если Запад вовремя предоставит Украине финансовую помощь, чтобы спасти ее от унижения, когда закончатся ее золотовалютные резервы – в данный момент их хватает на то, чтобы покрывать расходы на импорт в течении пяти недель, а Международный валютный фонд работает в своем собственном темпе над предоставлением Украине более долгосрочного пакета помощи – военный конфликт могут решить только Украина и Россия, которая стоит за атаками повстанцев. Независимо от того, что происходит в восточной Украине и какие новые красные линии пересекает Путин, Запад продолжает прикрываться слабым предлогом, повторяя, что Украина не является членом НАТО, хотя Кувейт также не был членом Альянса, когда туда вторгся Ирак в начале 1990-х годов, но США все же отправили туда свои войска.

«От нас просто отказались, не предоставив нам обещанной защиты», – Александр Кирш, советник премьер-министра Украины Арсения Яценюка, написал вчера на сайте Inforesist.org, обвиняя «провальных, глупых западных лидеров» в том, что они отдали Украину, а вместе с ней и всю Европу, в руки «азиатскому агрессору». «Да, цивилизованные люди также делают ошибки», – добавил он с горечью. «Их мозги иногда заплывают жиром от сытости и переедания».

Это не официальное отношение Украины, но те, кто борются на востоке, по понятным причинам с горечью понимают, что слова поддержки, которые звучат на Западе, не превращаются в оружие и подкрепление. Они явно не хотят слышать истории о том, как экономическое давление может когда-нибудь повалить режим Путина. Долгосрочные стратегии Меркель и Обамы, вполне возможно, приведут к усилению антизападных настроений в Украине. Если США и Европа не готовы предоставить Украине какую-либо значимую поддержку в ее борьбе, они должны стараться намного лучше, чтобы найти дипломатическое решение и усадить представителей Киева и Москвы за стол переговоров. В противном случае западный мир может потерять Украину.