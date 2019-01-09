Климкин рассказал о спекуляциях России насчет сроков вступления Украины в ЕС и НАТО

Глава МИД назвал заявления о том, что "Украине ничего не светит", спекуляциями.

Министр иностранных дел Павел Климкин призывает не верить российским спекуляциям относительно сроков вступления Украины в Европейский Союз и НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МИД сказал во время открытия выставки копий старинных карт Украины.

"Я сказал, что, во-первых, мы должны быть честными, разговаривая с людьми, разговаривая с украинским обществом, и те, кто говорят, что Украина может вступить, например, в Европейский Союз за год, за два, за три - они не говорят честно. Нам нужно продолжить изменения в Украине, и это речь идет не просто о реформах, а о фундаментальных переменах в Украине", - заявил Климкин.

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Он считает, что Украина должна много сделать для того, чтобы получить членство в ЕС и НАТО.

"Те спекуляции, которые идут, что это долгосрочная перспектива, что это будет через 25 лет, 30 лет, и мы будем ждать - это все также тотальная манипуляция. Конечно, это зависит от нас, но зависит и от Европейского Союза и НАТО, от настроений, которые происходят там. И над этим мы работаем. Я считаю, и я об этом сказал, что это среднесрочная история", - отметил министр.

"В НАТО - это проще, поскольку это фокус на реформировании безопасностного и оборонного секторов, на демократических преобразованиях. Относительно Евросоюза - можете считать, что это звучит банально, но чем лучше мы будем выполнять Соглашение об ассоциации, чем лучше мы будем переходить к европейским стандартам, тем быстрее мы получим членства в ЕС, после того, как получим европейскую перспективу", - подчеркнул он.

"Я считаю, что на самом деле это можно действительно сделать в среднесрочной перспективе. Сколько на это понадобится лет? Будет ли это 10 лет, или это будет 8 лет - это спекуляции. Я сегодня это сказать не могу", - сказал Климкин.

Он призвал не верить спекуляциям относительно мгновенного поступления.

"Но так же не верьте спекуляциям, в том числе российским, что это по определению какая долгосрочная перспектива, и нам, как иногда говорят, ничего не светит. Главное зависит от нас. Главное зависит от того, каким образом мы дальше будем менять Украину", - подытожил Климкин.