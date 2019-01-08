Никакой зависимости: представитель Варфоломея объяснил, какими будут отношения между ПЦУ и Константинополем

До предоставления автокефалии архиепископ Даниил Памфилийский выполнял роль представителя Вселенского патриарха в Киеве.

Новообразованная Православная церковь Украины осуществила духовное объединение с церковью-матерью.

Об этом в интервью “Прямому” рассказал экзарх Вселенского патриархата, архиепископ Даниил Памфилийский, опровергая утверждение о зависимости ПЦУ от Константинополя.

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«Что меня сразу удивило это то, что некоторые личности начали упрекать Вселенскую патриархию, что в Томосе вписана некая духовная зависимость Украинской церкви от Константинополя. Конечно, это церковь-мать. У нас есть духовные отношения с церковью-матерью. Это не означает, что Украинская православная церковь является зависимой от Константинополя — она имеет духовное родство с ней, она признает верховность Вселенского патриарха как первого среди равных. Но это не означает, что она имеет какую-то зависимость от Константинополя. Вы упомянули о миро: миро будет предоставляться Вселенской патриархией Киевской метрополии. Это снова подчеркивает родство двух церквей. Это не ограничивает церквей, а наоборот дает нам возможность видеть, что мы духовно объединены с церковью-матерью», – пояснил архиепископ.

Напомним, 7 сентября 2018 года в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви в Украине, Даниил Памфилийский был назначен Вселенским патриархом Варфоломеем І представителем в Киеве.