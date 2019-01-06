Порошенко еще раз пообещал украинцам религиозную свободу

По словам Петра Порошенко, он будет гарантировать, что Украина будет уважать религиозный выбор и свободу вероисповедания каждого гражданина.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что для Украины собственная церковь является гарантией духовной свободы и залогом общественного согласия.

Об этом он сказал в обращении к украинцам после церемонии вручения вселенским патриархом Варфоломеем томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины ее предстоятелю митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

«Для нас, украинцев, собственная церковь – этог гарантия нашей духовной свободы. Это залог общественного согласия. И я, как президент, гарантирую от имени государства, что Украина будет уважать религиозный выбор и свободу вероисповедания каждого гражданина», - заявил он.

Порошенко поздравил всех неравнодушных с созданием автокефальной Православной церкви Украины.

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«Спасибо каждому, кто неутомимо работал над ее становлением, творил единство и восстанавливал справедливость», - добавил президент.

«Мы выполнили свой долг перед прошлыми и будущими поколениями. Слава Господу Богу! Слава Украине», - подчеркнул глава Украинского государства.

Как сообщал УНИАН, 5 января вселенский патриарх Варфоломей подписал томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

В томосе говорится, что Вселенский патриархат признает в пределах политически сложившейся территории Украины канонически автокефальную, самоуправляющуюся православную церковь.

В документе также изложены основные принципы функционирования ПЦУ.

Сегодня, 6 января, в соборе святого Георгия в Стамбуле Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии Православной церкви ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.