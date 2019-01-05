Парубий заверил, что переименование бывшей УПЦ МП состоится независимо от попыток оспорить закон

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий назвал "провокаторами" тех, кто попытается оспорить в суде закон о переименовании бывшей УПЦ МП.

На переименование бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) не повлияют попытки оспорить закон в суде.

Об этом в интервью телеканалу "Прямой" заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

"Конечно, провокаторы могут подавать жалобы, могут пытаться через суд его обжаловать, но закон принят. Судебные тяжбы могут быть длинные. Но это ни в коей мере не влияет на решения и на силу закона. И все действия в отношении переименования будут происходить согласно тем срокам, которые указаны в законе", – сказал он.

Спикер Рады подчеркнул, что закон уже вступил в силу, и "это будет еще одним весомым фактором" для украинцев, перед которыми встанет вопрос, в какой церкви они хотят быть – украинской или московской.

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"Я уверен, что выбор будет однозначен: что все украинцы, все граждане Украины будут волна за волной переходить в украинскую поместную автокефальную церковь", – отметил Парубий.

20 декабря 2018 года после создания Православной церкви Украины Верховная Рада приняла закон о переименовании церкви с центром управления в стране-агрессоре. Закон, в частности, предусматривает, что религиозная организация обязана в своем полном названии отражать принадлежность к структуре за пределами Украины. 22 декабря документ подписал президент Украины Петр Порошенко, 26 декабря закон вступил в силу.

В УПЦ МП назвали принятый закон антиконституционным и пообещали обжаловать решение о переименовании в Конституционном Суде.