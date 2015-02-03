Рада приняла в первом чтении изменения в законы о волонтерской деятельности

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 294 из 332 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом определено, что «волонтер – физическое лицо, которое добровольно осуществляет социально направленную, неприбыльную деятельность путем предоставления волонтерской помощи».

Проектом закона предусмотрено, что волонтеры осуществляют волонтерскую деятельность как на базе организаций и учреждений, которые привлекают к своей деятельности волонтеров, так и индивидуально, или входя в состав неформальных волонтерских групп.

Волонтер может получить удостоверение волонтера, осуществляя волонтерскую деятельность в организациях и учреждениях, которые привлекают к своей деятельности волонтеров.

В соответствии с законопроектом, волонтер имеет право на:

предоставление волонтерской помощи по собственной инициативе как с заключением договора о ее предоставлении, так и без;

надлежащие условия осуществления волонтерской деятельности, в частности, получение полной и достоверной информации о порядке и условиях осуществления волонтерской деятельности, обеспечения специальными средствами защиты, снаряжением и оборудованием;

обеспечение проведения вакцинации, медицинского осмотра и других лечебно-профилактических мероприятий, необходимых для осуществления волонтерской деятельности;

зачет времени осуществления волонтерской деятельности в учебно-производственную практику в случае ее осуществления по направлениям, соответствующим получаемой специальности;

возмещение расходов, связанных с осуществлением волонтерской деятельности;

другие права, предусмотренные договором об осуществлении волонтерской деятельности и законодательством.

Волонтер обязан:

добросовестно и своевременно исполнять обязанности, связанные с осуществлением волонтерской деятельности;

в случаях, определенных законодательством, проходить медицинский осмотр и предоставлять справку о состоянии здоровья;

в случае необходимости проходить последующую подготовку (переподготовку);

не допускать действий и поступков, которые могут негативно повлиять на репутацию волонтера, организации или учреждения, на базе которого осуществляется волонтерская деятельность;

соблюдать правовой режим информации с ограниченным доступом.

Получателями волонтерской помощи являются физические и юридические лица, которые получают такую помощь.

В Закон Украины "О страховании" вносятся изменения относительно добровольного страхования жизни и здоровья волонтеров на период предоставления волонтерской помощи организациями и учреждениями, которые привлекают к своей деятельности волонтеров.

Также законопроектом предлагается внести изменения в Закон Украины "О волонтерской деятельности". Изменениями предусмотрено, что органы государственной власти и органы местного самоуправления в пределах их компетенции:

обеспечивают реализацию государственной политики в сфере волонтерской деятельности;

разрабатывают и обеспечивают реализацию отраслевых и региональных программ содействия развитию и поддержки волонтерской деятельности;

принимают другие меры для развития и популяризации волонтерской деятельности;

способствуют распространению информации о волонтерской деятельности;

способствуют общественным объединениям и благотворительным организациям в их деятельности, направленной на развитие волонтерской деятельности;

распространяют информацию о состоянии реализации отраслевых и региональных программ содействия и поддержки волонтерской деятельности.

Читайте такжеРада со второй попытки приняла в первом чтении изменения в закон о деятельности антикоррупционного бюроКроме того, законопроектом предусмотрено, что Кабинет министров, другие органы исполнительной власти и органы местного самоуправления способствуют распространению информации об организациях и учреждениях, которые привлекают волонтеров к своей деятельности (их местонахождение, почтовый адрес, номера средств связи, а также, при наличии официального веб-сайта в сети Интернет и электронной почты), перечне лиц и организаций и учреждений, которые нуждаются в волонтерской помощи, путем размещения соответствующей информации на собственных веб-сайтах, в сети Интернет и местных средствах массовой информации.

В соответствии с законопроектом, организации и учреждения, которые привлекают к своей деятельности волонтеров, имеют право:

осуществлять деятельность как с заключением договора с волонтером о ее осуществлении, так и без него;

получать средства и другое имущество для осуществления волонтерской деятельности;

самостоятельно определять направления осуществления волонтерской деятельности;

выдавать волонтерам удостоверения, которые удостоверяют их личность и вид волонтерской деятельности в пределах организации;

возмещать волонтерам расходы, связанные с предоставлением ими волонтерской помощи, предусмотренные статьей 11 данного Закона;

страховать жизнь и здоровье волонтеров на период осуществления ими волонтерской деятельности в соответствии с Законом Украины "О страховании";

приглашать иностранцев для выполнения волонтерской деятельности на территории Украины, отправлять граждан Украины за границу для реализации волонтерской деятельности;

приобретать другие права, предусмотренные законом.

Организации и учреждения, которые привлекают к своей деятельности волонтеров, обязаны:

обеспечивать волонтерам безопасные и надлежащие для жизни и здоровья условия осуществления волонтерской деятельности;

осуществлять подготовку волонтеров;

обеспечивать волонтеров полным объемом информации относительно содержания и особенностей осуществляемой ими волонтерской деятельности;

обеспечивать свободный доступ к информации, касающейся осуществления волонтерской деятельности, организациями и учреждениями, которые привлекают к своей деятельности волонтеров.