Российские судьи до сих пор не знают, гражданами какой страны являются жители аннексированного Крыма

Российские суды отказываются признавать украинское гражданство участников протестов против аннексии Крыма Олега Сенцова и Александра Кольченко, похищенных в мае ФСБ и вывезенных в Россию, пишет Крим.Реалії.

Они считают их гражданами России на основании закона «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым». Согласно этому документу, гражданами России признаются граждане Украины и лица без гражданства, которые на момент "принятия Крыма в состав Российской Федерации" жили на территории полуострова. Исключение делается только для тех крымчан, которые в течение одного месяца после вступления закона в силу, написали заявление о сохранении украинского гражданства. И учитывая то, что ни Сенцов, ни Кольченко такого заявления не писали, ФСБ и суды считают их российскими гражданами. Причем то, что они не оформляли российский паспорт, во внимание не берется.

Читайте такжеКрымский суд отказался признать похищенного ФСБ Кольченко гражданином УкраиныСовсем другой подход к признанию гражданства суд продемонстрировал, когда принял решение о депортации из Крыма активиста крымскотатарского национального движения Синавера Кадырова. Как сообщалось, общественного активиста задержали российские пограничники во время попытки выехать на материковую часть Украины.

По словам самого Кадырова, суд города Армянска вынес решение, согласно которому он является иностранным гражданином, нарушившим режим пребывания в Российской Федерации. При этом активист утверждает, что он не писал заявления о сохранении украинского гражданства.